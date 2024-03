Saken om «hysjpengene» skulle opprinnelig ha begynt i New York 25. mars. Men ifølge rettsdokumenter torsdag, sier påtalemyndigheten at den ikke motsetter seg en utsettelse i 30 dager.

Trump sa tidligere denne uken at hysjpengesaken må utsettes til USAs høyesterett har vurdert hans krav om immunitet i en av sakene der han er tiltalt for forsøk på valgomgjøring.

Ekspresidenten er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold. Trump nekter straffskyld.