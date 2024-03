Direktør Torben Meng innrømmer ifølge nettstedet Finans at det var en feil å skifte navnet på de himmelblå isbilene som har levert is til danskene i nesten 50 år.

For bare fem måneder siden ble det bestemt at det godt innarbeidede navnet skulle endres og at selskapet i framtiden skulle hete Fråst (med å). Nå blir vedtaket omgjort.

– Kundene reagerte negativt på navnet og savnet oppmerksomheten på is. Hjem-is er navnet, og det går vi tilbake til. Vi innrømmer at det var feil med et navneskifte, sier Meng.

Ambisjonen med Fråst var å sikre Hjem-is-bilene et mindre sesongpreget varetilbud ved å tilby frosne småretter. I dag er det slik at mesteparten av inntjeningen skjer utenom sommersesongen.