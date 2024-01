– Vi forbereder nye avtaler med partnerland, sa Volodymyr Zelenskyj lørdag.

Det kommer til å bli vedtatt like mye støtte i januar som i februar, ifølge ham.

– Det er allerede spesifikke datoer for når nye og sterke dokumenter forventes, sa presidenten, uten å navngi spesifikke land.

Zelenskyj har reist rundt til flere land og kontinenter den siste tiden i håp om å vinne støtte til landets forsvarskrig, som snart er inne i sitt tredje år.

Tidligere denne måneden kunngjorde Storbritannia at de øker Ukraina-støtten i neste statsbudsjett med 2,5 milliarder pund, over 33 milliarder norske kroner. Frankrikes president Emmanuel Macron sa tirsdag at han skal reise til Ukraina i februar for å sluttføre en støtteavtale.