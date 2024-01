Bønder over hele Frankrike har den siste tiden brukt traktorer og lastebiler til å sperre veier og skape trafikkaos. Søndag var fortsatt flere motorveier rundt omkring i landet sperret.

Mandag ettermiddag planlegges en opptrapping der planen er å sperre veiene inn til Paris på åtte ulike steder.

Regjeringen har svart med å varsle en utplassering av 15.000 politifolk som skal sørge for at aksjonen ikke lammer den franske hovedstaden, og at bøndene heller ikke greier å ta seg inn i selve byen.

– Vi har ikke tenkt å tillate skadeverk på offentlige bygninger, skattekontorer eller grønnsakbutikker, heller ikke at lastebiler som transporterer utenlandske produkter, blir stanset, sier innenriksminister Gérald Darmanin i en uttalelse.

Bøndene mener de blir påført mange miljøreguleringer som ikke gjelder for bønder i for eksempel Italia, og at de derfor lider under urettferdige konkurransevilkår. De er også frustrert over at inntektene og pensjonene faller.

Også belgiske bønder innledet en protest mandag. I en rekke EU-land klager bønder over at EU ikke gjør nok for å sikre levebrødet deres i møte med internasjonal konkurranse og globalisering.