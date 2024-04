Reuters viser til opplysninger fra en amerikansk tjenesteperson, og nyhetsbyrået siterer også en ikke navngitt reporter fra Axios på opplysningene.

Den angivelige samtalen kommer etter at flere land, blant dem USA, har rettet kritikk mot Israel for et angrep på Gazastripen mandag der sju hjelpearbeidere ble drept.

Det hvite hus har meldt at Biden er knust og opprørt over angrepet, men det synes ikke å ha ført til omfattende endringer i Biden-administrasjonens støtte til Israel, skriver Reuters.

De to snakket sist sammen i midten av mars. Den gang var samtalen den første på en måneds tid. Forholdet dem imellom har lenge vært anstrengt.