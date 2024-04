Politiet i Östra Nyland jobber fortsatt med å kartlegge omstendighetene rundt skytingen på en skole i Vanda, skriver svenske Yle. Politiet har en oppfatning av motivet til tolvåringen som skjøt, men sier de ikke kan gå ut med detaljer.

Til nyhetsbyrået STT sier Kimmo Hyvärinen i politiet at tolvåringen har forklart seg til politiet om et mulig motiv for skytingen. Han ble avhørt tirsdag, og politiet bekrefter at han har tilstått skytingen.

De to sårede jentene er fremdeles på sykehus. Den ene av dem har dobbelt statsborgerskap i Finland og Kosovo, ifølge politiet. Både den mistenkte tolvåringen, den drepte og den andre sårede jenta er finske statsborgere. Alle er sjetteklassinger.

Sørgedag

Flaggene vaier på halv stang i dag for å markere sorg etter skoleskytingen tirsdag. Alle offentlige bygninger og institusjoner flagger på halv stang fra onsdag morgen, opplyser innenriksdepartementet. Hele landet oppfordres til å delta i markeringen.

Skolen i Vanda, der skytingen skjedde, er åpen for elevene i dag. I alle klasserom er det en krisearbeider til stede, sier Ilkka Kalo i kommunen til STT.

Skoledagen vil også være kortere enn vanlig, og at det skal være rom for elevene å diskutere det som har skjedd på en alderstilpasset måte.

Skolen har rundt 830 elever og 90 ansatte.

Døde på stedet

Det var tirsdag morgen at en tolv år gammel gutt begynte å skyte på skolen sin i Vanda, Finlands fjerde største by.

Gutten hadde på seg maske og støydempende hodetelefoner mens han utførte skytingen, ifølge TV-kanalen MTV Uutiset.

Barnet som ble drept, døde på stedet. Den mistenkte gutten hadde allerede flyktet fra skolen da politiet ankom. De har åpnet etterforskning for drap og drapsforsøk.

– Uvanlig

Gutten bar en pistol da han ble pågrepet på en «rolig måte» om lag en time etter skytingen. Onsdag bekrefter politiet at våpenet var en revolver.

– Det er en veldig uvanlig sak og spesielt at han brukte et skytevåpen. At en person på den alderen bruker et skytevåpen, er veldig uvanlig, sier Matti Näsi, universitetslektor ved Institutt for kriminologi og rettspolitikk ved Helsingfors-universitetet, til Yle.

– Det vanlige hvis en elev tar med seg et våpen til skolen, er at det er en kniv eller en gjenstand av noe slag, fortsetter han.

Den mistenkte gutten vil ikke bli fengslet siden han er under den kriminelle lavalder på 15 år og derfor ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig.

Flere skoleangrep

Finland har opplevd flere grufulle skoleangrep de siste tiårene.

I november 2007 begynte en 18 år gammel mann å skyte på en ungdomsskole i Jokela, rundt 50 kilometer nord for Helsingfors. Han drepte skolens rektor og en sykepleier og seks elever før han tok sitt eget liv.

Et år senere, i september 2008, drepte en 22-åring elleve mennesker på en yrkesskole i byen Kauhajoki vest i landet.

I oktober 2019 drepte en høyskolestudent, bevæpnet med en sabel, en 23 år gammel kvinne og såret ni andre på en yrkesskole i byen Kuopio.