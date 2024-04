I en pressemelding skriver det danske forsvaret at det er snakk om en defekt rakett på et marinefartøy. Ifølge forsvaret er en utskytningsrakett aktivert i forbindelse med en test, men kan foreløpig ikke deaktiveres.

Inntil utskytningsraketten er deaktivert, er det en risiko for at den kan avfyres og fly noen kilometer unna. Forsvaret opplyser samtidig at spesialister på vei for å løse problemet.

Fareområdet anslås å være opptil fem til sju kilometer fra marinebasen ved Korsør i sørlig retning, og dermed ikke i retning Storebæltsforbindelsen.

Luftrommet i området er også stengt.

Storebælt er området mellom øyene Fyn og Sjælland. Øyene er knyttet sammen av Storebæltsforbindelsen, en veiforbindelse som inkluderer to broer på mer enn seks kilometer hver.