Forsiktig og med intens konsentrasjon heller Zanyiwe Ncube (39) sin lille andel av en høyt verdsatt, gyllen matolje ned i en plastflaske. Hun er ved et utdelingssted for mathjelp, langt utpå landet i Zimbabwe.

– Jeg vil ikke miste en eneste dråpe, sier hun.

Mathjelpen er betalt av USAs regjering i forbindelse med at landet hennes står midt i en alvorlig tørke. Men lettelsen over å få utdelt den sårt trengte hjelpen, ble dempet da hjelpearbeiderne forsiktig meddelte nyheten om at dette var deres siste besøk.

Ødelagte avlinger

Ncube og hennes sju måneder gamle sønn, som hun bærer på ryggen, er blant 2000 mennesker som mottok rasjoner av matolje, durra, erter og andre forsyninger i Mangwe-distriktet sørvest i Zimbabwe.

Mathjelpen er en del av et program finansiert av det amerikanske hjelpeorganet USAID og blir iverksatt av FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP).

De tar sikte på å hjelpe noen av de 2,7 millioner menneskene på landsbygda i Zimbabwe som er truet av sult på grunn av tørken som har omsluttet store deler av det sørlige Afrika siden slutten av 2023. Tørken har ødelagt avlingene til titalls millioner som dyrker sin egen mat for å overleve, og som er avhengig av det som skulle vært en regntid.

Krisenivåer

Tørken i Zimbabwe, nabolandet Zambia og Malawi har nådd krisenivåer. Alle de tre landene har erklært katastrofetilstand. I tillegg har tørken også nådd Botswana og Angola i vest, og Mosambik og Madagaskar i øst.

For et år siden var store deler av denne regionen gjennomvåt av dødelige tropiske stormer og flom. Regionen står midt i en vond værsyklus: for mye regn, og så ikke nok. Slikt ekstremvær blir ifølge forskere mer hyppigere og mer skadelig, spesielt for verdens mest sårbare mennesker.

I Mangwe stiller både unge og gamle seg opp for å få mathjelp, noen med vogner trukket av esler for å frakte hjem det de måtte få, andre med trillebårer. De sitter tålmodig og venter på den støvete bakken. I nærheten prøver en geit lykken med å nappe på en tornete busk.

– Ingenting på åkrene

39 år gamle Ncube ville vanligvis ha høstet avlingene sine nå – mat til henne, hennes to barn og en niese hun også passer på. Kanskje det vil og med ville vært litt ekstra hun kunne ha solgt.

Men den tørreste februarmåneden i hennes levetid, ifølge Verdens matvareprogram sin sesongmonitor, har satt en stopper for dét.

– Det er ingenting på åkrene, ikke et eneste korn. Alt har blitt ødelagt av tørken, sier Ncube.

Overlapp

Ifølge FNs barnefond Unicef er det overlappende krisetilstander med ekstremvær i det østlige og sørlige Afrika, siden begge regioner det siste året har vekslet mellom stormer og flom, og varme og tørke.

I det sørlige Afrika trenger anslagsvis 9 millioner mennesker, halvparten av dem barn, hjelp bare i Malawi. Det tilsvarer omtrent halvparten av befolkningen i landet.

Mer enn 6 millioner, halvparten av dem barn, er rammet av tørken i Zambia. Det tilsvarer omtrent 30 prosent av befolkningen der.

– Urovekkende nok, ventes ekstremvær å være normen i det østlige og sørlige Afrika i årene som kommer, sier Eva Kadilli, Unicefs regiondirektør.

El Nino

Mens menneskeskapte klimaendringer fører til mer uberegnelig vær globalt, er det også noe annet som tørker ut det sørlige Afrika.

El Nino, det naturlig forekommende klimafenomenet som varmer opp deler av Stillehavet hvert andre til sjuende år, har varierende virkning på verdens vær. I det sørlige Afrika betyr El Nino mindre nedbør enn gjennomsnittet, noen ganger tørke, og blir ansett som skyldig for den nåværende situasjonen.

Virkningen er mer alvorlig for folk i Mangwe, hvor det er notorisk tørt. Folk der dyrker durra og perlehirse, avlinger som vanligvis er motstandsdyktige mot tørke, men selv disse korntypene tålte ikke forholdene i år.

Francesca Erdelmann, Verdens matvareprograms landdirektør for Zimbabwe, sier at fjorårets innhøsting var dårlig, men i år er det enda verre.

– Dette er ikke normale omstendigheter, sier hun.

Ikke noe vann

De første månedene av året er vanligvis de «magre» månedene, da husholdningene går tomme for fjorårets innhøsting mens de venter på den nye. Det er imidlertid lite håp om påfyll i år.

Joseph Nleya, en 77 år gammel tradisjonell leder i Mangwe, sier at han ikke kan huske at det tidligere har vært så varmt, tørt og desperat.

– Demningene har ikke vann, elveleiene er tørre og borehullene er få. Vi stolte på å kunne spise viltvoksende frukt, men tørken har tatt dem også, sier han.

Folk krysser ulovlig inn i Botswana for å lete etter mat, og sult gjør ellers hardtarbeidende mennesker om til kriminelle, advarer Nleya.

Ber om nødhjelp

Flere hjelpeorganisasjoner advarte i fjor om den forestående krisen.

Siden den gang har Zambias president Hakainde Hichilema sagt at 1 million av de 2,2 millioner hektarene av landets viktigste maisavling har blitt ødelagt. Malawis president Lazarus Chakwera har bedt om 200 millioner dollar i nødhjelp.

De 2,7 millionene mennesker som sliter på landsbygda i Zimbabwe, utgjør ikke det fullstendige bildet. En landsomfattende avlingsvurdering er i gang og myndighetene gruer seg til resultatene. Antallet som trenger hjelp, vil sannsynligvis skyte i været, ifølge Erdelmann i Verdens matvareprogram.

Begrensede ressurser

Siden årets innhøsting må avskrives, vil ikke millioner av mennesker i Zimbabwe, Sør-Malawi, Mosambik og Madagaskar kunne brødfø seg selv før langt inn i 2025. USAID anslår at 20 millioner mennesker vil trenge mathjelp i det sørlige Afrika i løpet av disse første månedene av 2024.

Mange vil ikke få den hjelpen, da hjelpeorganisasjonene har begrensede ressurser som følge av den globale sultkrisen og kutt i bistandspenger fra verdens myndigheter.

Da hjelpearbeiderne fra Verdens matvareprogram var på sitt siste besøk i Mangwe, regnet Ncube allerede på hvor lenge maten hun fikk ville vare.

Hun sier hun håper den vil vare lenge nok til å avverge hennes største frykt: At hennes yngste barn skal bli underernært allerede før han rekker å feire sin første bursdag.