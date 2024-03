Fengselsvesenet sier i en uttalelse torsdag at situasjonen er «100 prosent under kontroll etter bråket». President Daniel Noboa sier sikkerhetsstyrkene hindret en mulig opptrapping.

Journalister fra AFP hørte skyting og så branner spre seg inne i fengselet som er ett av fire et større fengselskompleks i havnebyen Guayaquil, som er utskipingshavn for narkotikasmugling til nabolandene. Torsdag protesterte pårørende til de innsatte torsdag ved å tenne på bildekk for å hindre trafikken til og fra fengselet. De sier fangene blir dårlig behandlet av militæret og at dette utløste fangeopprøret.

Fengselet i Guayaquil er det samme som huset en av landets mest fryktede gjengledere, Adolfo «Fito» Macias, som rømte i januar. Han er fortsatt på frifot.