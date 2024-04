De nordlige delene av Gazastripen har de siste månedene i stor grad vært avskåret fra å motta nødhjelp via bakketransport.

FN advarte i forrige måned om at hungersnød i det nordlige Gaza er «nesten uunngåelig» som følge av krigen som har rast i de palestinske områdene siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

For første gang siden angrepet

Åpningen av grenseovergangen er ifølge statsminister Benjamin Netanyahus kontor ett av flere umiddelbare tiltak for å få mer nødhjelp inn til Gazastripen. Grenseovergangen ble ødelagt i Hamas-angrepet i oktober, og den åpnes nå for første gang etter det.

Israel kommer også til å tillate bruk av havna i Ashdod for hjelpesendinger som skal til Gazastripen, tillegg til å slippe inn mer jordansk hjelp via veier.

– Den økte hjelpen vil forhindre en humanitær krise og er nødvendig for å sikre den fortsatte kampen og å oppnå målene med krigen, heter det i en israelsk uttalelse.

Etter Biden-samtale

Det er ikke kjent hva slags og hvor store mengder med hjelp som slippes inn.

Avgjørelsen kommer dagen etter at USAs president Joe Biden hadde en telefonsamtale med statsminister Netanyahu. Der Biden, som i det siste har skjerpet tonen overfor Israel, om at landet måtte ta grep for å «gjøre noe med sivile tap, humanitær lidelse og sikkerheten til hjelpearbeidere».

USA har også oppfordret Israel til å åpne flere grenseoverganger inn til Gaza.