– President Mirjana Spoljaric har møtt Ismail Haniyeh, leder for Hamas' politiske byrå, og deretter hatt møte med myndighetene i Qatar, skriver Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i en pressemelding.

I møtet krevde Spoljaric at gislene som ble tatt i Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober, må frigis umiddelbart.

– ICRC insisterer på at våre team må få tilgang til å besøke gislene for å sjekke deres tilstand og gi dem nødvendige medisiner, og for at gislene skal få mulighet til å kommunisere med sine familier, heter det videre i uttalelsen fra Røde Kors-komiteen.

Qatar mekler mellom Israel og Hamas for å få løslatt flere av gislene som ble tatt under Hamas' terrorangrep mot Israel i bytte mot en tre dager lang våpenhvile.