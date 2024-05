Det er ventet at opposisjonspartier og rettighetsgrupper slutter seg til markeringen i sentrum av storbyen denne lørdagen.

Siden 1995 har pårørende og slektninger samlet seg her for å minnes og skape oppmerksomhet rundt aktivistene – mange av dem kurdiske – som ble forsvunnet med tvang etter militærkuppet i Tyrkia i 1980 og utover på 1990-tallet.

Med sin fredelige markering krever Mødregruppen en uavhengig gransking av hva som skjedde med barna og slektningene deres. Noen av dem er allerede gått bort, uten å ha fått et svar. Denne måneden døde Fatma Kirbayir, søsteren til Cemil Kirbayir, som har vært savnet siden kuppet for 44 år siden.

Det største opposisjonspartiet i Tyrkia, CHP, stilte denne uken spørsmål i nasjonalforsamlingen om en større gransking av det som skjedde den gangen.

Regjeringspartiet AKPs gruppeleder sa torsdag at myndighetene anerkjenner «lørdagsmødrenes» smerte og vil tillate en større samling denne uken.

I flere år måtte mødrene holde seg borte etter at de ukentlige samlingene ble forbudt i 2018 og politiet brukte tåregass for å spre deltakerne. Først i november i fjor fikk de komme tilbake, etter at landets forfatningsdomstol fastslo at forbudet krenket gruppens rettigheter.

Ifølge Tyrkias menneskerettsforening (IHD) forsvant nesten 1400 mennesker mellom 1980 og 2001. Det nøyaktige tallet er ikke kjent.