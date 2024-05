Det er det russiske utenriksdepartementet som er kilden til opplysningene.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass meldte samtidig mandag at flere russiske regjeringsmedlemmer har rådet president Vladimir Putin til å fjerne Talibans navn på en liste over forbudte organisasjoner.

Taliban har styrt Afghanistan siden 2021, da vestlige styrker trakk seg ut av landet. USA fjernet Taliban fra regjeringskontorene i 2001 under den globale krigen mot terror ble som erklært etter angrepet på World Trade Center.

20 år senere var Taliban tilbake. Organisasjonen er kjent for sin bokstavtro fortolkning av Koranen og praktiserer en svært streng form for islam. Dette går særlig ut over jenter og kvinner som bli nektet skolegang og høyere utdanning.