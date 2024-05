En ny rapport fra barnelegeforeningen American Academy of Pediatrics endrer nå på anbefalingen som har bestått siden starten på hiv-epidemien på 1980-tallet.

Folk med hiv kan amme barna sine, så lenge de tar medisiner som effektivt holder viruset i sjakk, sier foreningen nå.

Hovedforfatter og barnemedisinsk hiv-ekspert Lisa Abuogi sier rapporten anerkjenner at rutinemessig foreskrevne medisiner kan redusere risikoen for smitte fra mor til barn til under 1 prosent.

– Medisinene er nå så gode og helsegevinsten for mor og barn er så viktig at vi er nådd et punkt der det er viktig å ta beslutninger i fellesskap, sier Abuogi. Hun påpeker samtidig at de virusdempende medisinene ikke fjerner all risiko, og at den eneste sikre måten å unngå smitte på, er å la være å amme.

I tillegg er anbefalingen å gi bare morsmelk i barnets seks første måneder, fordi forskningen viser at det å bytte mellom brystmelk og morsmelkerstatning kan påvirke tarmfloraen på en måte som øker smitterisikoen.

Årlig får rundt 5000 hivpositive i USA barn. De aller fleste av dem tar medisiner som holder virusmengden på et svært lavt nivå, sier Abuogi.