Bidens ordre innebærer at eiendommen må avhendes og at alt utstyr som selskapet MineOne Partners Ltd. har på området, blir fjernet.

Selskapet er delvis eid av kinesiske myndigheter. Kryptogruvedriften er plassert på en eiendom nær Francis E. Warren-luftbasen (AFB) i delstaten Wyoming, der USA har atomraketter.

Beslutningen er gjort av hensyn til nasjonal sikkerhet. Finansdepartementet i Washington viser til at det dreier seg om «spesialisert utstyr av utenlandsk opprinnelse med potensial til å tilrettelegge for overvåking og spionasjeaktiviteter».

MineOne Partners kjøpte eiendommen i 2022. Området ligger mindre enn 1,6 kilometer fra AFB, der det er utplassert interkontinentale ballistiske raketter av typen Minuteman III.

Bidens beslutning følger etter en gransking som komiteen for utenlandske investeringer i USA (CFIUS) har foretatt. Komiteens gransking har «identifisert nasjonale sikkerhetsrisikoer» knyttet til eierskapet av landområdet tett på atomrakettbasen, ifølge Det hvite hus.

– Dagens avhendelsesordre understreker president Bidens standhaftige forpliktelse til å beskytte USAs nasjonale sikkerhet, sier finansminister Janet Yellen.