Dette var det alvorlig budskapet fra visestatsminister Robert Kalinak torsdag, et døgn etter at Fico ble truffet av flere skudd på kloss hold i gruvebyen Handlova. Attentatet utløste vantro og sjokk i Slovakia.

Hendelsen var det første større forsøket på å ta livet av en politisk leder i Europa på over 20 år. Fordømmelsene kom fra alle leirer onsdag, både fra allierte i Nato og EU og fra land som Kina og Russland.

Økende polarisering

Politiske kommentatorer sier at attentatet viser den stadig økende polariseringen i det politiske rom i Slovakia og ellers i Europa, der grupper i samfunnet har kortere lunte enn på mange år og voldshendelsene blir mer brutale og uforutsigbare.

Flere analytikere mener at attentatet vil kunne styrke stillingen til Ficos parti i valget på EU-parlament i juni, men også på lang sikt. En EU-kritisk og nasjonalistisk stemning i Slovakia kan feste seg ytterligere når landet samler seg om sin skadde leder, heter det.

– Dessverre kan jeg ikke si at vi har vunnet kampen for å redde Fico eller at prognosene er positive. Omfanget av skadene fra de fire skuddene er så omfattende at kroppens reaksjoner vil bli svært vanskelig å håndtere, sa Kalinak på en pressekonferanse.

Ensom ulv

Innenriksminister Marus Sutaj Estok deltok på den samme pressekonferansen. Han opplyste at gjerningsmannen handlet på egen hånd og at han tidligere hadde deltatt i demonstrasjoner mot regjeringen. Mannen er siktet for drapsforsøk.

– Dette er en ensom ulv som har radikalisert seg i perioden etter presidentvalget i april, sa Sutaj Estok.

Den siktede har begrunnet handlingen med misnøye med regjeringen politikk overfor Ukraina og planene om å endre landets kringkastingslov. Han har også trukket fram sin motstand mot oppløsningen av kontoret til en spesialetterforsker som har gransket korrupsjon i hjemlandet, opplyste innenriksministeren.

Politisk motiv

En 71 år gammel mann, som er identifisert som Juraj Cintula, er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er ifølge slovakiske medier både poet og tidligere sikkerhetsvakt, og han omtales som venstreorientert. Det antas at han ikke tilhører noen politisk gruppe, men motivet er etter alt å dømme politisk.

Slovakias påtroppende president Peter Pellegrini sier han torsdag snakket med Robert Fico på sykehuset der statsministeren behandles for skuddskadene.

– Han er i stand til å snakke, men kun noen få setninger. Han er svært, svært sliten, sa Pellegrini etter visitten.

Pellegrini håper at Fico i løpet av de nærmeste dagene vil bli i stand til å kunne fatte avgjørelser, men at en stedfortreder inntil videre vil overta statsministerens oppgaver.

Roe ned landet

Pellegrini ber om at EU-valgkampen i landet innstilles for å unngå mer konfrontasjon. Han overtar som president i midten av juni.

Samtidig har sittende president Zuzana Caputova invitert slovakiske partiledere til et felles møte. Formålet er å dempe politiske spenninger i samfunnet.

– La oss forlate den onde sirkelen av hat og gjensidige beskyldninger. Det som skjedde i går, var en enkeltstående handling, men den spente atmosfæren av hat er vårt felles ansvar, sa hun torsdag.

Sykehuset der han er innlagt, opplyser at han gjennomgikk en operasjon som varte i fem timer og at statsministeren står overfor en vanskelig tid før han kan bli bedre.

Fico har lenge vært en kontroversiell politiker, som blant annet har stanset salg av våpen til Ukraina. Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev roste torsdag Fico og sa at han har inntatt en fornuftig posisjon overfor Russland.