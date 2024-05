Recep Tayyip Erdogan kom med opplysningen på en pressekonferanse mandag i Ankara etter samtaler med Hellas' statsministrer Kyriakos Mitsotakis.

Erdogan gjentok at han mener Hamas er en motstandsbevegelse. Presidenten sa videre at han er lei seg for at Hellas' regjering stempler Hamas som en terrororganisasjon.

– La oss være enige om å være uenige, svarte Mitsotakis til dette.

Han påpekte at Hellas og Tyrkia er enige om at volden på Gazastripen må ta slutt og at en langvarig våpenhvile er nødvendig.

Også USA, EU og Israel stempler bevegelsen som en terroristorganisasjon. Hamas vant valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene i 2006, men ble ikke anerkjent av omverdenen. Hamas har siden hatt makten i Gaza, som er beleiret og ifølge FN fortsett er å anse som okkupert av Israel.

7. oktober ledet Hamas' væpnede fløy angrepet mot det sørlige Israel der rundt 1150 mennesker ble drept. Over 35.000 palestinere er siden drept og nesten 80.000 såret i israelske angrep mot Gazastripen, de fleste av dem sivile, ifølge helsemyndighetene. Israel hevder å ha drept over 13.000 militante palestinere.