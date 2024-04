Den midlertidige regjeringen ble innsatt torsdag, i en seremoni som markerte og formaliserte avgangen til statsminister Ariel Henry.

Håpet er at overgangsstyret, som har mandat fram til februar 2026, kan bidra til å få bukt med den omfattende gjengvolden som herjer det karibiske landet. Mandatet kan ikke forlenges, og planen er å holde valg før perioden utløpet.

Innsettelsen er også et viktig steg på vei mot utplassering av en internasjonal sikkerhetsstyrke, som Henry ba om i 2022 og som FN godkjente for over et halvt år siden.

Henry har fram til nå fungert som statsoverhode i det meste av tiden etter at president Jovenel Moïse ble drept i juli 2021.