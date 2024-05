Den første dagen av besøket, mandag, var satt av til samtaler mellom Xi, Macron og lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

Her drøftet de tre en rekke internasjonale spørsmål, som krigen i Ukraina, men også tosidige handelsgnisninger mellom Kina og EU.

Elyseepalasset opplyser at det tirsdag er lagt opp til et mer personlig preget program, der de to presidentene skal besøke Col du Tourmalet, en av de høyeste overgangene i fjellene mot Spania. Her skal de to spise lunsj.

Sent på ettermiddagen tirsdag fortsetter Xi og hans følge til Beograd, der den kinesiske presidenten blir møtt av verten, president Aleksandar Vucic. Serbia har et godt forhold til Kina, som har investert tungt i infrastruktur og tungindustri i landet.