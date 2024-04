– Etter nøye refleksjon har jeg landet på at jeg blir sittende, sa Sanchez i en TV-sendt tale fra regjeringskontoret La Moncloa mandag.

Sanchez har siden onsdag i forrige uke vurdert om han skulle gå av. Bakgrunnen er at kona Begoña Gómez blir etterforsket for å ha misbrukt sin stilling i forretningsøyemed. Den lille, ytre høyre-orienterte fagforeningen Manos Limpias (Rene hender) står bak anklagen, og har innrømmet at den er basert på avisartikler. Påtalemyndigheten har også sagt at det sannsynligvis ender med henleggelse.

– Vårt land trenger denne refleksjonen: Vi har latt vår offentlighet være et gjørmebad altfor lenge. Jeg ber det spanske samfunnet om igjen å sette et eksempel. De problemene som har rammet oss, er en del av en global bevegelse. La oss vise verden hvordan demokratiet skal forsvares, sa han ifølge avisa El Pais.

Sanchez mener etterforskningen av kona er et politisk motivert angrep, nørt opp av nettsider som støtter det konservative opposisjonspartiet PP og ytre høyre-partiet Vox. Sanchez' tilhengere har også vært ute i gatene og demonstrert for at han skal fortsette.

– Takket være denne mobiliseringen, har jeg besluttet å bli sittende.

Pedro Sánchez har vært Spanias statsminister siden 2018 og lyktes senest i november med å danne en mindretallsregjering med støtte fra flere regionale partier. Han er relativt populær internasjonalt, mens mange i Spania har sterke meninger om ham den ene eller andre veien.