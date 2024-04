Episenter for skjelvet, som ble registrert sent onsdag kveld lokal tid, var mellom øyene Kyushu og Shikoku, viser målinger fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet ble målt til en dybde på 25,7 kilometer under jordoverflaten.

Skjelvet førte ikke til noen større ødeleggelser, og det ble heller ikke utløst noen tsunami, opplyser den japanske regjeringens talsmann Yoshimasa Hayashi.

Lokale myndigheter og medier meldte torsdag om at minst åtte personer er registrert med mindre skader knyttet til skjelvet.

I tillegg ble det meldt om at vannrør har sprukket flere steder i byen Uwajima, mens det i byen Ozu ble meldt om at skjelvet utløste et jordskred som blokkerte en vei.

Japan rammes årlig av rundt 1500 jordskjelv. Flesteparten er svake, og selv større skjelv pleier å føre kun til små ødeleggelser.

Også for to uker siden ble Japan rammet av et jordskjelv. Det skjelvet hadde en styrke på 6,0 og hadde episenter på øya Honshu. Ingen ble skadd i det skjelvet.

Japans kraftigste jordskjelv som er blitt registrert, målte 9,0 og fant sted under sjøen utenfor landets nordøstlige kyst i mars 2011. Det utløste en tsunami som tok livet av rundt 18.500 mennesker. Hendelsen utløste også atomkatastrofen ved Fukushima-kraftverket.