Bruttonasjonalproduktet er ventet å øke med 0,7 prosent i 2024, et vesentlig svakere anslag enn det regjeringens budsjettkontor la fram i mars. Den gang var det forventet en vekst på 1,8 prosent neste år.

Tallene for de nærmeste årene er også svakere enn tidligere antatt. For 2025 er den økonomiske veksten stipulert til 1,4 prosent, nedjustert fra 2,5 prosent. For det påfølgende året 2026 er anslaget en vekst på 1,9 prosent, ned fra 2,1 prosent.

Skattekutt

Men regjeringen forsøker å komme på offensiven ved å varsle en serie skattekutt for næringslivet og for enkeltindivider. Hunt sa at regjeringen legger fram den største skattepakken siden 1980-tallet.

Statsminister Rishi Sunak forsøker ifølge kommentatorene å gi britene en følelse av økonomisk velbehag og skape medvind som kan sikre seier i valget som må bli holdt en gang i 2024. For tiden ligger det konservative partiet 20 prosentpoeng bak opposisjonspartiet Labour.

Britisk økonomi har slitt med et av de høyeste inflasjonsnivåene i den vestlige verden, selv om inflasjon har sunket fra 11 prosent for vel et år siden til 4,6 prosent i oktober i år.

Det totale skattenivået i Storbritannia, målt i forhold til BNP, skal øke fram mot 2028/29 til 37,7 prosent, det høyeste siden krigen.

Strammer inn

Finansminister Hunt varslet onsdag at regjeringen vil endre reglene for tildeling av sosiale ytelser for å få flere tilbake i arbeid.

– Etter pandemien har vi fortsatt over sju millioner voksne i arbeidsfør alder, utenom studenter, som ikke arbeider, til tross for at det er nesten en million ledige jobber i britisk økonomi, sa han i Underhuset under presentasjonen av det reviderte budsjettet.

Hunt sa at arbeidssøkere som ikke har funnet sysselsetting i løpet av 18 måneder, vil bli pålagt et tvungent arbeidsforhold.

– Hvis de velger å ikke delta i dette arbeidet i de påfølgende seks måneder, vil saken deres bli lukket og de sosiale ytelsene stanset, varslet finansministeren.