I 2021 oppga rundt en tredel av svensker at de brukte såkalt kunstig intelligens (KI) hver dag. I år er derimot tallet nede på 12 prosent, ifølge en rapporten «Svenska folket och AI 2023».

Det til tross for at KI har fått sitt store internasjonale gjennombrudd de siste årene og nå er kjent for folk flest med tjenester som ChatGPT.

– Det går hånd i hånd med utviklingen vi ser, sier Lukas Berg, administrerende direktør i Insight Intelligence, som står bak rapporten.

Vil ikke innrømme bruk

– En rimelig forklaring er at mange kanskje «tenker feil». Tidligere kan mange ha tenkt at KI sannsynligvis var i verktøyene de brukte. Men nå som vi har rene KI-verktøy tror jeg mange tenker at fordi de ikke bruker dem, bruker de ikke KI, sier han.

Forklaringen støttes av Tobias Falk, universitetslektor ved Institutt for data- og systemvitenskap ved Stockholms universitet.

– Det har nesten blitt litt stygt å bruke KI. I hvert fall i enkelte bransjer, der man kanskje skammer seg litt over å innrømme bruk. Kanskje bruker man det som et støtteverktøy, men ønsker ikke å si det høyt, sier han.

Ikke like avansert som folk tror

Falk tror også at folk har for høye forventninger til hva KI i virkeligheten kan gjøre.

– Folks fantasi om KI er langt bedre enn hva KI er i virkeligheten. Det er spådd store endringer, og kanskje vil det skje, men det vil ikke skje så raskt eller så dramatisk som folk tror, sier han.

Falk tror heller ikke at roboter vil ta over verden med det første.

– Selve skrekkscenarioet om at KI gjør mer skade enn nytte er nok overdrevet. Som regel er det mennesker som kjører verden i grøfta, sier han.