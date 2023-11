Blant de drepte var det også tre militære hjelpearbeidere. De 15 ble drept i samtidige og synkroniserte angrep i Diapaga i Tapoa-provinsen, sier en lokal innbygger til AFP.

En talsperson for en regional sivilsamfunnsorganisasjon bekreftet informasjonen, og la til at skoler, markeder og offentlige tjenester i regionen var stengt tirsdag for å sørge over ofrene.

En sikkerhetskilde sier at militæret har utført gjengjeldelsesangrep som har tatt livet av over 50 personer.

Det vestafrikanske landet Burkina Faso kjemper mot et jihadistisk opprør som smittet over fra nabolandet Mali i 2015. Mer enn 17.000 personer er så langt drept og over 2 millioner er fordrevet.