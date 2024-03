Minst 8565 migranter døde på verdensbasis i fjor, opplyste IOM onsdag.

– 2023-dødstallet representerer en tragisk økning på 20 prosent sammenlignet med 2022 og understreker behovet for rask handling for å hindre ytterligere tap av liv, står det i uttalelsen fra FNs migrasjonsbyrå.

Fjorårets tall overgikk den forrige toppen, som ble registrert i 2016, på 8084 registrerte dødsfall.

Drukning

Middelhavet er fortsatt den dødeligste ruten for migranter, med minst 3129 dødsfall og forsvinninger registrert i fjor.

Litt over halvparten av alle dødsfallene i 2023 skjedde som følge av drukning, mens 9 prosent ble forårsaket av trafikkulykker og 7 prosent av vold.

IOMs registreringer, som kalles Missing Migrants Project, ble etablert i 2014 som en åpen database med oversikt over dødsfall og forsvinninger blant migranter.

Siden har de dokumentert mer enn 63.000 dødsfall og forsvinninger verden over, men det egentlige tallet antas å være mye høyere.

Få trygge ruter

IOM understreker at hundretusener av mennesker hvert år forsøker å migrere via farlige ruter da de trygge og pålitelige rutene er få og avgrenset.

– Da vi nå markerer 10 år med Missing Migrants Project, husker vi først og fremst alle livene som har gått tapt, sier IOMs visegeneralsekretær Ugochi Daniels.

– Hver eneste av dem er en forferdelig menneskelig tragedie som gir gjengklang i familier og lokalsamfunn. Disse grufulle tallene er også en påminnelse om at vi på forplikte oss til handling som sikrer trygg migrasjon for alle, slik at folk om ti år ikke trenger risikere livet i jakt på et bedre et, fortsetter hun.