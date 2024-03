Ifølge den ungarske statsministeren vil de bilaterale relasjonene og sikkerheten i Europa bli mye bedre med Trump ved makten. Det er stikk i strid med det andre europeiske leder mener.

– Det er ikke gambling i det hele tatt. Den eneste fornuftige tilnærmingen for Ungarn er å satse på at Donald Trump kommer tilbake, sa Orban tidligere denne uken i en tale.

Selv om det ikke konkret er kjent hva Trump og Orban skal snakke om, er det opplyst at møtet finner sted i ekspresidentens luksuriøse bolig Mar-a-Lago i Florida.

– Møtet vil handle om å styrke de diplomatiske og strategiske båndene mellom Ungarn og USA, skrev Zoltan Kovacs, en talsperson for regjeringen, på X/Twitter denne uken.

Orban var den eneste EU-lederen som støttet Trump under det amerikanske presidentvalget i 2016 og 2020. Trump har under sine valgkampmøter hyllet Ungarns statsminister, selv om han ved et tilfelle sa at Orban var lederen av Tyrkia.