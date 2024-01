De to vil imidlertid ikke delta samtidig, opplyser kildene i Brussel.

Men at de to i det hele tatt kommer, er et godt tegn og betyr at det eksisterer en dialog, sier en høytstående EU-diplomat.

Også generalsekretæren for Den arabiske liga og utenriksministrene fra Egypt, Saudi-Arabia og Jordan vil delta på møtet i Ministerrådet.

EU jobber iherdig med å få i gang forhandlinger om en tostatsløsning, opplyser diplomaten.

Torsdag sa imidlertid Israels statsminister Benjamin Netanyahu klart nei til en slik løsning.

EU har hele tiden vært tydelig på at en tostatsløsning er eneste mulige vei framover. Dette vil bli gjort klart overfor den israelske utenriksministeren, ifølge EU-diplomaten.

EU kommer også til å gjenta kravet om humanitære pauser på Gazastripen, og at Israel må holde seg innenfor folkeretten.

I tillegg ventes EU-ministrene også å vedta en sanksjonspakke mot Hamas. Også bosettervolden på Vestbredden ventes å bli drøftet.