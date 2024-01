Det melder Financial Times , som omtaler planen som nå utarbeides som en «kraftig eskalering» av konflikten rundt EUs Ukraina-pakke.

Strategien innebærer ifølge avisen å eksplisitt ramme Ungarns økonomiske svakheter, svekke landets valuta og tvinge fram en kollaps i investorenes tiltro til landet. Målet er å skade arbeidsmarkedet og veksten hvis myndighetene i Budapest ikke legger vekk sitt veto mot hjelp til Kyiv.

På toppmøtet i desember la Ungarns statsminister Viktor Orban ned veto mot å bevilge 50 milliarder euro til Ukraina over en fireårsperiode.

Støtten regnes som livsviktig for det krigsherjede landet, ikke minst fordi Republikanerne i Kongressen i Washington blokkerer videre amerikansk støtte. Ferske signaler fra partiets leder i Representantenes hus, Mike Johnson, tyder på at et kompromiss om en pakke som omfatter grensetiltak, Israel-støtte og Ukraina-hjelp er langt unna.

Fredag antydet fem EU-diplomater overfor Politico at det kan bli aktuelt å frata Ungarn stemmeretten i EU, i tråd med den såkalte artikkel 7. Ungarn kan dermed bli utestengt fra beslutninger i Ministerrådet.

Artikkel 7 kalles gjerne EUs «atomknapp» og er den mest alvorlige politiske sanksjonen som EU kan gå til. Til nå har den aldri vært brukt.

EU-parlamentet åpnet allerede i 2018 en artikkel 7-prosess mot Ungarn. Men prosessen har i lengre tid stått stille.