Avisa skriver at Hamas har sagt til forhandlere at de er åpne for å snakke om å løslate sivile kvinner og barn i bytte mot en betydelig våpenhvile.

Hamas løslot 105 gisler under en ukelang våpenhvile i november, mens Israel slapp fri 240 palestinske fanger.

Hamas har tidligere avvist å løslate flere gisler så lenge krigen fortsetter. Ifølge Israel har de fortsatt rundt 130 gisler, og Wall Street Journal skriver at det inkluderer kvinnelige soldater.

Ifølge den amerikanske nyhetsportalen Axios vurderer Israel å foreslå en to måneder lang våpenhvile i bytte mot at alle gislene settes fri. Forslaget skal ha blitt presentert for Egypt og Qatar, som opptrer som meglere.