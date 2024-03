Deler av den tyske opposisjonen har gitt statsminister Olaf Scholz hard medfart for at han ikke er villig til å sende langtrekkende raketter til Ukraina.

Under en avstemning i Forbundsdagen torsdag falt et forslag om å sende Taurus-raketter til det krigsherjede landet. 690 representanter deltok i avstemningen, 495 stemte mot, 190 var for og fem avsto fra å stemme.

Taurus-rakettene kan nå mål 500 kilometer unna. De ville med andre ord kunne nådd russiske våpenlagre og annen kritisk infrastruktur langt bak frontlinjen.

Scholz svarte kritikerne på onsdag.

– Forsiktighet er ikke noe som kan klassifiseres som svakhet, slik noen gjør. Det er i stedet klokskap og hva innbyggerne i dette landet har krav på, sa Scholz under debatten i den tyske nasjonalforsamlingen.