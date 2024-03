– Før krigen var Gaza verdens største utendørsfengsel, nå er det verdens største kirkegård. Det er blitt et gravsted for titusener av mennesker, men også for noen av verdens viktigste humanitære prinsipper, sier Borrell på vei inn til et utenriksministermøte i Brussel.

Utenrikssjefen håper at møtet skal gi klarsignal for ytterligere sanksjoner mot Hamas, men også mot ytterliggående israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.

Så langt har imidlertid Ungarn, men også Tsjekkia, vært sterkt imot disse sanksjonene. På flere tidligere ministermøter er det gjort forsøk på å få til felles EU-politikk mot bosettere, uten å lykkes.

Dette har ført til at enkeltland, som Frankrike, har satt i verk sanksjoner på egen hånd.