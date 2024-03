I fjor fryktet mange at president Macky Sall kom til å utsette valget og endre loven slik at han kunne stille til valg for en tredje periode.

Men etter omfattende protester har han gjort det klart at det ikke er aktuelt med gjenvalg. Han gir seg etter tolv år ved makten, noe som betyr at for første gang noensinne er Senegals sittende president ikke blant kandidatene.

I forkant av valget har sivilsamfunnet likevel meldt om omfattende menneskerettsbrudd, som undertrykking av pressen og opposisjonen. Nesten tusen opposisjonspolitikere og aktivister er pågrepet i løpet av de tre siste årene, noe som har ført til polarisering og voldelige opptøyer i det som regnes som ett av Afrikas mest stabile demokratier.

– Det var den lengste og mest voldelige presidentvalgprosessen noensinne, med flest dødsfall, skader og politiske fanger, sier Alioune Tine, grunnlegger av tenketanken Afrikajom, til nyhetsbyrået AP.

17 kandidater

I forrige uke ble imidlertid opposisjonsleder Ousmane Sonko overraskende løslatt fra fengsel, noe som førte til jubel og feiring i hovedstaden Dakar. Også Sonkos støttespiller, Bassirou Diomaye Faye, ble satt fri. Han er en av favorittene til å vinne presidentvalget. Sonko har på sin side fått forbud mot å stille. De to har den siste uken reist rundt og snakket varmt som «venstreorienterte systemendringer».

En annen favoritt er eksstatsminister Amadou Ba, som sier han vil sikre stabilitet og en fortsettelse av Salls utviklingsprogram.

En kvinnelig kandidat

Senegaleserne har i alt 17 presidentkandidater å velge mellom, etter at to trakk seg i siste liten. Men resultatet blir neppe klart søndag. I stedet er de ventet at de mest populære kandidatene går videre til en runde nummer to.

Blant de andre kandidatene er Idrissa Seck, som var statsminister for rundt 20 år siden, samt Khalifa Sall, tidligere ordfører i Dakar og en kjent opposisjonsfigur. Han er ikke i slekt med den sittende presidenten selv om de har samme etternavn.

Den eneste kvinnelige kandidaten er Anta Babacar Ngom, men det er ikke ventet at hun vil går videre.

Stor arbeidsløshet

Selv om opptakten til valget har vært preget av vold og uro, er velgerne først og fremst opptatt av å få bukt med arbeidsledigheten i et land der halvparten av de 17 millioner innbyggerne er under 18 år.

– Det store spørsmålet i valget er hvordan vi skal komme oss ut av fattigdommen, sier Marième Wone Ly, en tidligere partileder. – Vi kan ikke se enden på tunnelen. Folk kan ikke se den, sier hun.

Framtiden er også ventet å bli preget av at Senegal i løpet av året skal begynne å utvinne olje og gass utenfor kysten.

En av tre er fattige

Tall fra Verdensbanken viser at én av tre senegalesere lever i fattigdom. Tusenvis har allerede flyktet til Europa i håp om å finne arbeid, selv om reisen er svært farlig og ofte ender med båtkantringer og død.

Uansett mener observatører at det er positivt at presidenten ser ut til å ha løsnet på grepet rett før valget.

– Det har ført til litt fred og ro i det offentlige rom. Ifølge min analyse kommer vi til å få et fredelig valg, sier valgobservatøren Rokhiatou Gassama.