Bukeles harde linje mot voldelige gjenger har gjort ham så populær at en ny periode som president er så godt som sikret, til tross for at landets grunnlov ikke tillater påfølgende presidentperioder.

El Salvador har nå de laveste drapstallene i Latin-Amerika, men Bukele anklages for å ikke bry seg om menneskerettigheter i kampen mot bandene. Selv kaller han seg «verdens kuleste diktator».

Fem andre presidentkandidater stiller til valg, blant annet politikere fra den tidligere geriljabevegelsen FMLN og høyrepartiet Arena, som hadde makten i 30 år før Bukele ble valgt.

Bukeles parti, Nuevas Ideas, ble stiftet av ham selv i 2017.