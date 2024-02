Det er foreløpig usikkert hvorfor flyet havnet på stranden, men det ser ut til å ha gjort en kontrollert landing og var stort sett intakt.

Flyet havnet på en relativt populær del av stranden ved stillehavsbyen Puerto Escondido og landet omtrent rett på mannen som døde. Den omkomnes nasjonalitet er ikke kjent.

Det var fire canadiere og en mexicaner om bord i det lille flyet. Myndighetene i Oaxaca opplyser at tilstanden deres er stabil. De opplyser også at den omkomnes kone var like i nærheten, men at hun slapp uskadd fra hendelsen.

Landingen skjedde få meter fra vannet og rett ved en trekonstruksjon som er mye brukt av restauranter i Puerto Escondido.