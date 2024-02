Israelske stridsvogner kom fram til sykehusets porter lørdag morgen, opplyser Ahmed Magharbi, en lege ved sykehuset, i en melding på Facebook.

Helsedepartementets talsmann Ashraf al-Qedra sier de ansatte ikke lenger er i stand til å bevege seg mellom sykehusets bygninger på grunn av den intense skytingen.

Den israelske hæren IDF sier at israelske soldater per nå ikke opererer inne i sykehuset. Men det omkringliggende området er «en aktiv kampsone», bekrefter IDF.

300 medisinsk ansatte, 450 pasienter og 10.000 internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt ved Nasser-sykehuset, ifølge helsedepartementet.

Israels forsvarssjef Herzi Halevi hevder at over 2000 Hamas-krigere er drept i luftangrep og bakkekrig i Khan Younis. Men offensiven i byen er langt fra over, ifølge Halevi.

Fredag stormet israelske soldater ifølge Røde Halvmåne deres sykehus i Khan Younis etter en flere uker lang beleiring. Åtte av organisasjonens ansatte ble tatt til fange på Al-Amal-sykehuset, blant dem fire leger. Også fire sårede og fem pasientledsagere ble ifølge Røde Halvmåne tatt i løpet av den ti timer lange israelske militæraksjonen.