Moldova er ett av Europas fattigste land og har lenge vært avhengige av russisk gass, men i fjor fikk de hele behovet sitt dekket på det europeiske markedet. Gassen fra russiske Gazprom, gikk dermed i sin helhet til utbryterrepublikken øst i landet, langs grensen til Ukraina.

Transnistria rev seg løs fra Moldova før Sovjetunionen – som de var en del av – kollapset i 1991. De utkjempet en kort krig mot Moldova kort tid etter at landet ble selvstendig. Men i de påfølgende tre tiårene har Transnistria stort sett drevet med sitt uten altfor mye turbulens.

For to år siden reduserte imidlertid russerne leveransene i kjølvannet av fullskalainvasjonen av Ukraina.

– De siste to årene har volumet ikke vært nok til å dekke Transnistrias behov gjennom vinteren, sier utbryterrepublikkens næringsminister Sergei Obolnik. Husholdningen og kraftverkene som produserer 80 prosent av strømmen i landet får det de skal, men det som blir igjen er for lite til å drive en betongfabrikk og en fabrikk for bygningsmaterialer, sier Obolnik.

Samtidig pågår det en debatt i Moldova om hvorvidt det har lønt seg å gå fra russisk til europeisk gass. Sjefen for det nasjonale gasselskapet Moldovagaz, Vadim Ceban, antyder at landet kan bytte tilbake til russiske gass i mai.

Eksperter antyder at Moldova og Transnistria igjen kan dele på forsyningene fra Gazprom. Utbryterne har ikke betalt for gassen på mange år, og Gazprom har heller ikke gjort noe for å kreve inn pengene de skylder.