Trump, som etter alle solemerker blir republikanernes presidentkandidat, gikk til søksmål mot firmaet Orbis Business Intelligence.

I et dokument skrevet av den tidligere etterretningsagenten Christopher Steele på bestilling fra folk i Det demokratiske partiet, ble det hevdet at Trumps valgkamp hadde bånd til Russland. Det sto også at Trump kunne bli utsatt for utpressing av russerne.

Trump hevder hele dokumentet var et falskneri og at han er utsatt for en heksejakt.

Hans påstand var at Orbis brøt britiske personvernsregler.

Det ble holdt en høring i oktober om søksmålet. Den britiske høyesterettsdommeren Karen Steyn skriver torsdagens kjennelse at Trumps søksmål avvises.

Hun skriver at det er «ingen holdbare grunner» til å ta søksmålet opp til en rettsbehandling.