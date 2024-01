Assistentleger legger ned arbeidet i seks dager i forbindelse med den langvarige lønnskonflikten med den britiske regjeringen.

Streiken kommer på en av årets travleste tider for statlige NHS med mye luftveis- og lungesykdommer. Den følger en tre dager lang legestreik like før jul.

NHS sier at opptil halvparten av arbeidsstyrken kan tas ut i streiken, og sier at den vil ha en «betydelig påvirkning på nesten all rutinebehandling».

– Denne januarmåneden kan bli en av de vanskeligste startene på et år som NHS noensinne har stått overfor, sier NHS' England-sjef Stephen Powis.

Streiken varer fram til morgenen tirsdag 9. januar. Legeforeningen BMA kunngjorde streiken i desember etter at forhandlingene med regjeringen brøt sammen. Ifølge BMA har assistentlegene fått tilbudt en lønnsøkning på 3 prosent i tillegg til en snittøkning på 8,8 prosent.

Tilbudet ble avvist fordi pengene ville blitt fordelt ulikt blant forskjellige legestillinger og fordi de «fortsatt medfører lønnskutt for mange leger». Statsminister Rishi Sunak og sykehusledere har kritisert streiken.