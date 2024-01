Det melder den islamistiske ekstremistgruppa i en uttalelse på Telegram. I tillegg til de minst 84 drepte ble flere hundre såret i angrepet.

I uttalelsen sier IS at to av deres medlemmer aktiverte vester med eksplosiver ved folkemengden som deltok i en minneseremoni.

De to eksplosjonene gikk av i rask rekkefølge i det mange hadde samlet seg ved gravlunden der Qasem Soleimani, den tidligere lederen av Revolusjonsgardens elitestyrke, er begravet. Han ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020.

Fordømmer

Kort tid etter uttalelsen fra IS, fordømte FNs sikkerhetsråd angrepet.

– Medlemmene av Sikkerhetsrådet understreker behovet for å holde gjerningspersoner, de som sto bak, pengeytere og sponsorer av disse forkastelige terrorhandlingene ansvarlige og stille dem for retten, heter det i en uttalelse.

Tidligere har også EU og Russlands president Vladimir Putin gått ut og fordømt angrepet. Iran har lovet å gjengjelde det.

– En kraftig gjengjeldelse vil bli gitt dem av Soleimanis soldater, sa Irans visepresident Mohammad Mokhber til pressen i Kerman.

Selvmordsbombe

Irans myndigheter har beskrevet det dødelige angrepet onsdag som et terrorangrep. Én av de to eksplosjonene var en selvmordsbombe, ifølge det statlige nyhetsbyrået Irna.

Etter en gjennomgang av overvåkingsvideoer har etterforskerne konkludert med at en person med en bombe sto bak én av eksplosjonene, siterer Irna en ikke-navngitt kilde på, mens IS da hevder at begge eksplosjonene var utløst av selvmordsbombere.

Angrepet skal være det dødeligste i Iran siden den islamske revolusjonen i landet i 1979.