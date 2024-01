En høytstående iransk tjenestemann sier til flere statlige medier at det er snakk om et terrorangrep.

Qassam Soleimani, den tidligere lederen av Revolusjonsgardens elitestyrke, ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020. Det ble avholdt en minneseremoni for ham i Kerman onsdag.

Iranske medier melder at det har vært to eksplosjoner med kort tids mellomrom under seremonien. Minst 50 mennesker er drept, og flere er skadd i eksplosjonene og kaoset som oppsto etterpå, siterer nyhetsbyrået Reuters iranske medier på.

Eksplosjonene skjedde nær moskeen Saheb al-Zaman, og ifølge Nournews har flere gassbeholdere eksplodert på veien som fører til gravlunden.

Nyhetsbyrået SNN melder at flere ambulanser er på vei til gravlunden, hvor hundrevis av iranere hadde samlet seg for å markere årsdagen for Soleimanis død.