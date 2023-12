Eksperter mener det er nettopp det kappløpet som blir avgjørende for Ukraina i krigen mot de russiske invasjonsstyrkene.

– Jeg vil ikke skryte, men jeg kan si at vi har fått opp farten i produksjonen raskere enn de vestlige landene, sier Denis Manturov, visetstatsminister med ansvar for våpenproduksjon.

Det er vanskelig å verifisere informasjon om Russlands våpenproduksjon. Men landet har på langt nær gått tom for raketter og avanserte våpen, slik det ble spekulert på tidlig i krigen.

– Et annet spørsmål er hvor lenge dette kappløpet skal vare, sier Manturov - og legger til at Russland både må erstatte det som brukes og utvikle for framtiden.