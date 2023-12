Rederiet bekrefter den midlertidige skipsstansen overfor det danske nyhetsbyrået Ritzau søndag morgen.

Det skjer etter at et av deres skip ble utsatt for missilangrep fra Jemen lørdag kveld. Søndag morgen prøvde også fire små båter med houthi-opprørere å ta seg om bord på skipet, men angrepet ble avverget av amerikanske marinehelikoptre.

Houthi-militsen i Jemen står bak angrepene, som er gjennomført som en protest mot Israels krigføring i Gaza.