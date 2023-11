I en oppdatering av de pågående undersøkelsene, sier BBC at til sammen fem personer har varslet om Brand, inkludert to personer som gjorde det mens Brand fremdeles jobbet hos kringkasteren og igjen etter at han forlot jobben.

En tredje person varslet etter Brand sluttet, og ytterligere to personer har meldt seg etter at BBC startet undersøkelsene sine i september.

Hva varslene til de to siste går ut på, er ikke kjent. Men BBC selv melder at de skal dreie seg om oppførselen hans på arbeidsplassen, og ikke er av alvorlig seksuell karakter.

I september ble det publisert flere alvorlige påstander mot Brand i avisen The Times og i en dokumentar på Channel 4, blant annet om voldtekt. Brand nekter for anklagene.

Komikeren og skuespilleren jobbet for BBC mellom 2006 og 2008.