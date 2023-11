– Alle parter i en konflikt må gi sivile den beskyttelsen som er deres rett i henhold til internasjonal lov, sier Andre Mitchell, som er minister i Storbritannias utenriksdepartement.

– Det inkluderer å respektere viktigheten av sykehusene, slik at leger kan fortsette å ta vare på de syke og sårede, sier han.

Shifa-sykehuset, som er Gazas største sykehus, har vært et viktig tilfluktssted for mennesker fordrevet av kamphandlingene på Gazastripen. Fra flere hold advares det imidlertid om at situasjonen ved sykehuset blir mer og mer kritisk. Sykehuset mangler drivstoff til å produsere strøm, og det har heller ikke lenger tilgang til rent vann, mat eller medisiner, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.

Israelske angrep gjør det også vanskelig å begrave krigens ofre, og legene opplyser tirsdag at de planlegger å begrave døde i en massegrav inne på sykehusområdet.

Hjelpeorganisasjoner har sagt at en våpenhvile er nødvendig for å sikre at nødhjelp når fram til sivile i Gaza. Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu har nektet å inngå en våpenhvile uten at Hamas løslater gislene de tok under angrepet i Israel 7. oktober. Den britiske regjeringen støtter denne holdningen.