Hun var tidligere statssekretær i finansdepartementet, men trakk seg fra Boris Johnsons regjering. Atkins erstatter Steve Barclay, som ble flyttet til miljødepartementet.

Hun overtar ansvaret for Storbritannias statsfinansierte helsesystem som er under press etter konflikter med helsearbeidere og en økende liste med pasienter som venter på behandling.

Det er for tiden rundt 7,8 millioner mennesker som venter på behandling i National Health Service. Det er et nytt rekordnivå sammenlignet med rundt 7 millioner for ett år siden.

En av Sunaks topp fem prioriteringer er å kutte ventelistene, selv om han nesten har innrømmet at det ikke vil skje i år. Han beskylder måneder med arbeidskamp i offentlig sektor for å avspore fremgangen.