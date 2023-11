Tidligere tirsdag kveld sa USA at de har etterretningsopplysninger som viser at Hamas har en kommandosentral under sykehuset, som er det største på Gazastripen.

USA støtter dermed opp under den israelske forklaringen på hvorfor det pågår kamper like ved sykehuset.

– Disse uttalelsene gir grønt lys for den israelske okkupasjonsmakten til å utføre flere brutale massakre mot sykehus, med mål om å ødelegge Gazastripens helsevesen og fordrive palestinere, skriver Hamas i en melding.

– USA har et direkte ansvar for å legge til rette for Israels folkemord på Gaza, heter det videre.

Israelske styrker har omringet Shifa-sykehuset og mener det ligger oppå et underjordisk hovedkvarter for militante Hamas-medlemmer.

Hamas-myndighetene på Gazastripen nekter for at det er militante ved sykehuset, og sier at 650 pasienter og ytterligere 5000–7000 sivile er innesperret på sykehusområdet av krigshandlingene utenfor.