Her protesterer iranere i Teheran mot regimet og at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt tidligere i høst. Dødsfallet utløste de massive protestaksjonene som har funnet sted over hele Iran de siste ukene. Bildet er tatt av en person som ikke er ansatt av Associated Press og innhentet av AP utenfor Iran / NTB