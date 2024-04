Trump kom i forrige uke med falske beskyldninger mot dommerens datter i sosiale medier. Mandag ble presidents munnkurv utvidet til å gjelde også familie.

Dommer Juan Merchan opplyser at munnkurven fra i forrige uke ikke omfattet familiemedlemmer, men at Trumps påfølgende angrep på datteren gir ham hjemmel for det.

– Mønsteret med å angrep familiemedlemmer av jurister som leder rettssaker og advokater som jobber med sakene hans har ingen berettiget hensikt, skriver dommeren.

Feilaktige beskyldninger

Datteren hans, Loren Merchan, er en rådgiver for Demokratene. På sin egen plattform Truth Social skrev Trump at hun tjener penger på å jobbe for å ta ham. Han beskyldte henne også feilaktig for å legge ut et bilde som viser ham i fengsel i sosiale medier.

Det var påtalemyndigheten ved statsadvokat Alvin Bragg i Manhattan som i februar ba om at Trump skulle få munnkurv i saken. Han begrunnet det med at Trump har en «lang historikk med offentlige og provoserende uttalelser om folk som er innblandet i hans mange rettssaker».

Trumps advokater argumenterte med at en ordre om munnkurv ville være i strid med hans rett til ytringsfrihet i henhold til USAs første grunnlovstillegg, og at han dermed ville være forsvarsløs mot angrep fra politiske motstandere.

Saken starter 15. april

Ekspresidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president. Selv hevder Trump at saken er en heksejakt.

Saken kommer opp for retten 15. april.