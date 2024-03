Det blir ny rekord for innsamling av penger til valgkamp på ett enkelt møte for pengeinnsamling og er et klart tegn på demokratenes støtte til Biden mens meningsmålingene konsekvent viser dårlige tall.

Arrangementet i Radio City Music Hall blir en stjernespekket oppvisningen av støtte på et tidspunkt da Biden har startet valgkampen på alvor.

Blant dem som ventes ved arrangementet, er stjerner som Stephen Colbert, Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo og Lea Michelle.

Tusener av tilhengere som betaler 225 dollar hver, er ventet å møte opp. De 25 millioner dollar inkluderer inngangspenger som er betalt inn flere uker på forhånd.