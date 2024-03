Underholdningskonsernet gikk til sak etter at Floridas folkevalgte trakk tilbake en spesiell ordning som ga Disney kontroll over utviklingen av et stort landområde som huser Disney World og tilhørende temaparker.

Endringen ble sett på som gjengjeldelse fra den republikanske guvernøren Ron DeSantis etter at Disney kritiserte en lov fra 2022 – på folkemunne omtalt som «Don't say gay» – som forbød undervisning om seksualitet og legning i Floridas grunnskoler.

Onsdag sier Disney-konsernet at de har inngått forlik med turistmyndighetene som tok over planansvaret for landområdet selskapet tidligere kontrollerte. Den opprinnelige avtalen gikk tilbake til 1960-tallet.

Forliket åpner for en fremtidig avtale med myndighetene om hvordan partene skal håndtere og regulere området, sier Disney, som er en av de største arbeidsgiverne i delstaten.